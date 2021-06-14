Создан материал, не поддающийся тепловому расширению

Все вещества, как известно, увеличиваются в объеме при нагревании. Но бывают и исключения. Ученые из университета Нового Южного Уэльса представили уникальный сплав, у которого расширение близко к нулевой отметке даже при нагревании от нуля до 1400 градусов по Цельсию.

Речь идет о смеси вольфрама, алюминия, скандия и кислорода, поясняют эксперты. Данный сплав обнаружен случайно во время проведения экспериментов по другому научному проекту. Так часто бывало в прошлом: искали одно, а получили что-то другое, но не менее важное.

Подробно об открытии повествует статья, размещенная на страницах журнала Newatlas. Уникальность материала состоит в том, что для ускорения движения атомов, происходящего для нагревания, достаточно места и в существующей структуре. Поэтому он практически не меняется в объеме. По словам специалистов, у человечества очень много областей, в которых необходимы термически стабильные сплавы.