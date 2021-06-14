 

Обнаружена неизвестная науке популяция голубых китов

14.06.2021, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Приятная новость для защитников дикой природы. Оказывается, новые популяции животных не только исчезают, а иногда и появляются. Так, в Индийском океане появилась ранее неизвестная науке разновидность голубых китов.

Открытие сделали австралийские ученые. Группа исследователей обратила внимание на необычное пение китов. Ранее никогда не фиксировали таких звуков, говорят специалисты.

Затем оказалось, что это новая популяция голубых китов. В данный момент ученые заняты уточнением полученной информации. В частности, они хотят хотя бы примерно установить численность популяции и ареал ее обитания. Также ученые хотят получше узнать об особенностях поведения и физиологии этих китов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Стало известно о состоянии удерживавшихся в заложниках в Петербурге детей

30.10 / Глава КС Украины увидел в законопроекте Зеленского конституционный переворот

11.01 / “Все натуральные, а не отфотошопленные”. Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото

18.11 / СТРАНА – «Люди хотят жить» — украинский учёный призвал Зеленского закупить российскую вакцину

16.03 / В ДНР назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса

06.09 / У резиденции Лукашенко в Минске собралась многотысячная толпа

27.10 / США собрались защищать от Китая контролируемые Японией острова Сенкаку

04.07 / “Арсенал” объявил о продлении контракта с Мартинелли

14.07 / Сеул выразил протест Японии из-за островов Токто

11.03 / Звезда фильма “В бой идут одни старики” Талашко: Что бы я сказал россиянам, которые поддерживают политику Путина в отношении Украины? Вон! Руки прочь! Это наша земля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика