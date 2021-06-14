Обнаружена неизвестная науке популяция голубых китов

Приятная новость для защитников дикой природы. Оказывается, новые популяции животных не только исчезают, а иногда и появляются. Так, в Индийском океане появилась ранее неизвестная науке разновидность голубых китов.

Открытие сделали австралийские ученые. Группа исследователей обратила внимание на необычное пение китов. Ранее никогда не фиксировали таких звуков, говорят специалисты.

Затем оказалось, что это новая популяция голубых китов. В данный момент ученые заняты уточнением полученной информации. В частности, они хотят хотя бы примерно установить численность популяции и ареал ее обитания. Также ученые хотят получше узнать об особенностях поведения и физиологии этих китов.