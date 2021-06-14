Эксперты назвали топ «заигравшихся» с пластической хирургией звезд

Эксперты назвали российских знаменитостей, которые слишком увлеклись пластической хирургией. В ТОП звезд, заигравшихся улучшением внешности, попали не только представительницы прекрасного пола, но популярные певцы.

Эксперты отечественного шоу-бизнеса раскрыли некоторые секреты российских звезд. Как оказалось, многие артисты не просто увлекаются омоложением, но и явно «переборщили» с этим. В своеобразном ТОПе «заигравшихся» селебрити на первую строчку попала Любовь Успенская. Королева отечественного шансона выглядит лет на 50, несмотря на то, что ей уже исполнилось 67. При этом звезда не скрывает, что сделала множество пластических операций, а также регулярно совершенствует подобным путем свою внешность. На ее счету коррекция рук и шеи, подтяжка лица, увеличение губ и изменение формы носа.

На второе место эксперты определили Веру Алентову, начавшую улучшать свою природную внешность с 2000-х годов. Сейчас на ее счету – операции по подбородочной липосакции, блефаропластике и многочисленные уколы в губы. Однако многим поклонникам ее новое лицо кажется слишком натянутым. Много раз ложилась под нож хирурга и Маша Распутина, на ее счету – ринопластика, увеличение губ и ботоксные инъекции.

Однако не только прекрасный пол прибегает к услугам пластики, многочисленные вмешательства отмечены и у Стаса Михайлова. Любимец женщин с 2019 года стал, как отмечают некоторые фанаты, буквально неузнаваемым. Несмотря на заметно подтянутую кожу, сам артист не спешит откровенничать о вероятных операциях. Кумир минувшего века Лада Дэнс также увлеклась увеличением губ, а также разглаживала морщины на лбу.

К подобным процедурам прибегают не только звезды в возрасте, но и сравнительно молодая Юлия Волкова. Пока на ее счету нет ни одной операции, но инъекции по омоложению привели к заметному увеличению скул и губ. 58-летняя экс-солистка «Браво» Жанна Агузарова известна не только своими нарядами. Желая дольше оставаться моложавой, она, вероятно, прибегла к подтяжке лица и коррекции век.

Источник: riafan.ru