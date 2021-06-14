Суд приговорил двух бывших “беркутовцев” к лишению свободы за разгон Майдана в ноябре 2013 года

Подсудимым также запретили в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах страны.

Суд признал Эйсмонта и Мохоня виновными в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершенном группой лиц, сопровождавшемся насилием или угрозой применения насилия (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

УНН отмечает, что экс-“беркутовцев” признали виновными и в препятствовании мирным собраниям и служебном подлоге, но суд “освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности”.

Эйсмонта и Мохоня также обязали вместе с киевской полицией и МВД возместить 400 тыс. грн морального вреда по гражданскому иску активиста Максима Федяя.

hromadske сообщает, что нынешние подсудимые в конце 2013 года задерживали евромайдановцев и составляли на них админпротоколы.

Прокурор по делу Олег Багнюк сообщил журналистам, что сторона обвинения просила для Эйсмонта и Мохоня шесть лет лишения свободы.

Представитель евромайдановцев адвокат Евгения Закревская отметилав Faacebook, что решение Шевченковского райсуда – “первый реальный приговор “беркутам” по делам Майдана и первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября”.

“Спасибо всем свидетелям, которые не обломались, не “забыли все – семь лет же прошло”, и свидетельствовали о событиях той ночи, спасибо журналистам, которые предоставили фото, видео и тоже свидетельствовали”. Надеюсь, до апелляции [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков не обеспечит им “зеленый коридор” к “свободным республикам”, – подчеркнула адвокат.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/4244751478897952

Контекст:

В ночь на 30 ноября 2013 года “Беркут” жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Среди обвиняемых по эпизоду о разгоне молодежи были также бывший глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов, четыре командира “Беркута” и руководители столичного главка милиции.

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