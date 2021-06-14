 

Суд приговорил двух бывших “беркутовцев” к лишению свободы за разгон Майдана в ноябре 2013 года

14.06.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подсудимым также запретили в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах страны.

Суд признал Эйсмонта и Мохоня виновными в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершенном группой лиц, сопровождавшемся насилием или угрозой применения насилия (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

УНН отмечает, что экс-“беркутовцев” признали виновными и в препятствовании мирным собраниям и служебном подлоге, но суд “освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности”.

Эйсмонта и Мохоня также обязали вместе с киевской полицией и МВД возместить 400 тыс. грн морального вреда по гражданскому иску активиста Максима Федяя.

hromadske сообщает, что нынешние подсудимые в конце 2013 года задерживали евромайдановцев и составляли на них админпротоколы.

Прокурор по делу Олег Багнюк сообщил журналистам, что сторона обвинения просила для Эйсмонта и Мохоня шесть лет лишения свободы.

Представитель евромайдановцев адвокат Евгения Закревская отметилав Faacebook, что решение Шевченковского райсуда – “первый реальный приговор “беркутам” по делам Майдана и первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября”.

“Спасибо всем свидетелям, которые не обломались, не “забыли все – семь лет же прошло”, и свидетельствовали о событиях той ночи, спасибо журналистам, которые предоставили фото, видео и тоже свидетельствовали”. Надеюсь, до апелляции [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков не обеспечит им “зеленый коридор” к “свободным республикам”, – подчеркнула адвокат.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/4244751478897952

Контекст:

В ночь на 30 ноября 2013 года “Беркут” жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Среди обвиняемых по эпизоду о разгоне молодежи были также бывший глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов, четыре командира “Беркута” и руководители столичного главка милиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Парады Победы прошли в главной базе ТОФ Владивостоке и приморском Уссурийске

17.09 / Польша отреагировала на решение Лукашенко по границе

10.07 / В Москве заявили о попытке США взять Армению «под внешнее управление»

29.09 / Трамп внес в Сенат США кандидатуру Барретт на пост в Верховном суде

07.04 / В мире: Страны Прибалтики демонстративно издеваются над русскими активистами

08.12 / ОП объявила о запуске программы обучения наблюдателей на выборы 2021 года

01.12 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн человек

20.03 / В Ирландии рекомендовали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

18.03 / Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов “Торнадо”

10.12 / Хомчак объяснил, почему военные до сих пор обращаются к волонтерам за помощью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика