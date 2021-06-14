 

“В моей жизни продюсеров больше не будет”. Loboda впервые прокомментировала скандальное заявление Крапивиной

14.06.2021, 14:26, Новости дня
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“Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его”, – написала артистка.

Loboda подчеркнула, что благодарна Крапивиной за 11 лет совместной работы, которые невозможно забыть, заявив, что продюсер остается частью ее семьи. 

Певица также представила компании, которые в будущем будут заниматься организацией ее концертов. 

“В моей жизни продюсеров больше не будет”, – резюмировала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода и Нателла Крапивина сотрудничали с 2010 года. 8 июня 2021 года Крапивина без объяснения причин заявила, что уходит из шоу-бизнеса и не будет продюсировать Лободу.

Свое заявление она опубликовала спустя несколько часов после адресованного ей видеоообращения российского артиста Филиппа Киркорова, который упрекнул Крапивину и Лободу в плагиате. Записать ролик Киркорова вынудили комментарии и пост Крапивиной, в которых она на следующий день после цереомнии вручения премии “МУЗ-ТВ” раскритиковала российский шоу-бизнес, назвав его “цирком уродов”.

Российское издание Spletnik писало, что Крапивина в одном из комментариев также назвала Киркорова и Dava “паноптикумом в чистом виде”, добавив, что “раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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