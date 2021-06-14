 

“Мне снова Настя беременная снилась”. Каменских рассказала, почему гордится мужем Потапом

14.06.2021, 14:26, Новости дня
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“Горжусь и восхищаюсь своим мужем! Чем бы ни занимался Потап, это всегда гениально и инновационно”, – написала 34-летняя исполнительница.

Каменских подчеркнула, что у 40-летнего Потапа “есть особый дар – заряжать своими идеями всех вокруг”. Она добавила, что муж занялся новым экологическим социальным проектом, который “помогает делать планету чище благодаря силе соцсетей”.

Пост певица проиллюстрировала коротким шуточным видеороликом, на котором Потап несколько раз пытается выбросить бутылку в мусорку, но каждый раз промахивается.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Моя крошка!” – оставил комментарий под постом жены Потап.

“Мне снова Настя беременная снилась на третьем месяце”, – написала djul_zhur.

“В таком возрасте пора уже поумнеть, а не до этого быть подростком и дурачится”, – уверена пользователь с ником samofalova_21.

Контекст:

Настя Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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