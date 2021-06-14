Во втором туре президентских выборов Зеленский победил бы любого из своих оппонентов – опрос

В первом туре Зеленского готовы поддержать 31% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 18,6% опрошенных.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (12,7%), нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (11,7%) и экс-глава СБУ, лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (5,7%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов.

Как отмечают социологи, во втором туре выборов Зеленский победил бы и Порошенко (60% против 40% в пользу действующего президента), и Бойко (74% против 26%).

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2020 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

—