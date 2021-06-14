«Английские сосиски против тулузских» — Le Parisien о новых трениях между Лондоном и Брюсселем из-за Северной Ирландии

Лондон потребовал от европейцев «уважения» после напряжённой дискуссии между Борисом Джонсоном и европейскими лидерами в ходе саммита «Большой семёрки», передаёт Le Parisien. Главной причиной стал спор британского премьера с президентом Франции о статусе Северной Ирландии и проблемах с поставками в эту автономию английских сосисок. Британский премьер предупредил, что его правительство может отменить соглашение по брекситу из-за отсутствия гибкости со стороны ЕС в вопросе таможенного контроля товаров, ввозимых в Северную Ирландию.



Reuters

«Английские сосиски против тулузских», — резюмирует Le Parisien напряжённость, возникшую между Великобританией и ЕС из-за торговых соглашений в отношении Северной Ирландии. Как передаёт издание, в воскресенье после «непростой» беседы Эммануэля Макрона с Борисом Джонсоном на полях саммита «Большой семёрки» Лондон потребовал от европейцев «уважения».

Как напоминает газета, причиной недопонимания стали особые условия торговли, установленные для Серверной Ирландии после брексита. Они предусматривают таможенный контроль определённых товаров, прибывающих в Северную Ирландию из Англии. По заявлениям Лондона, эти соглашения, в частности, нарушили поставки в Северную Ирландию английских сосисок, а также поставили под угрозу целостность и суверенитет Великобритании.

После серии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и главами ЕС Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем в рамках саммита «Большой семёрки» Борис Джонсон предупредил, что его правительство может, не колеблясь, отменить соглашение по брекситу из-за отсутствия гибкости со стороны ЕС.

По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании «пришёл в ярость» после переговоров с Эммануэлем Макроном. Джонсон пожаловался на действующие правила, препятствующие доставке сосисок из Великобритании в Северную Ирландию с июля, напомнив, что это равносильно запрету на поставки сосисок из Тулузы в Париж. Президент Франции, по данным тех же СМИ, отверг это сравнение, объяснив, что «Париж и Тулуза являются частью одной и той же страны».

Окружение президента Франции подтвердило, что такой обмен репликами действительно имел место. При этом, французские источники издания уверяют, что Макрон использовал термин «территория», однако признают, что «дискуссия была напряженной».

Глава британского МИД Доминик Рааб, в свою очередь раскритиковал «высокопоставленных должностных лиц ЕС, которые говорят о Северной Ирландии так, будто это отдельная от Великобритании страна». «Вы представляете, что было бы, если бы о Каталонии, о фламандской части Бельгии, о какой-то немецкой земле, о Северной Италии, о Корсике для Франции говорили как как о разных странах? Нужно хоть немного уважения», — возмутился дипломат.

Как напоминает Le Parisien, меры, принятые в отношении Северной Ирландии, призваны «сохранить мир» в автономии и избежать возвращения жёсткой границы с соседней Ирландской Республикой, являющейся членом ЕС. В начале апреля этот протокол стал причиной политических волнений и даже ожесточённых столкновений, замечает издание.