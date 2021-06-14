Турция заявила о готовности содействовать вступлению Грузии в НАТО

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган сообщила о готовности содействовать вступлению Грузии в НАТО – членство в Североатлантическом альянсе Тбилиси было обещано еще в 2008 году, но страна пока так и не получила необходимый для этого «План действий», информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник дипломат назвала Грузию «стратегическим партнером Турции, вступит ли та в НАТО или нет».

По ее словам, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Грузию «ключом в регионе». Фатма Джерге Язган заявила, что «Турция как член НАТО помогает Грузии по многим направлениям для повышения обороноспособности» и поддержит и впредь евроатлантические устремления Тбилиси.

При этом она отметила, что «кто-то взял на мушку отношения Грузии и Турции и использует против двух стран гибридные технологии». Дипломат не уточнила, кого она имеет в виду как противника отношений Тбилиси и Анкары.

Турция является главным торговым партнером Грузии – внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2021 года вырос на 26,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 594,9 млн долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии. В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 млрд долларов. Во время недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Турцию стороны договорились довести эту цифру до трех миллиардов.

Ранее Гарибашвили принял в Тбилиси и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, после чего сообщил о том, что этот визит «отчетливо свидетельствует о растущем интересе и вовлеченности Америки в регион Южного Кавказа».