 

Первая партия «Спутника V» прибыла в Турцию

14.06.2021, 14:06, Новости дня
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Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в понедельник в Турцию, информирует газета «Гюнбою».

По данным издания, самолет с вакциной приземлился в столичному аэропорту Эсенбога, передает ТАСС.

В апреле Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V».  До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). 



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