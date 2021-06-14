В США суд отклонил иск бизнесмена Олега Дерипаски

…с требованием отменить введенные против него санкции.

В США суд отказал бизнесмену Олегу Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США. Федеральный окружной суд по округу Колумбия отверг все аргументы адвокатов бизнесмена о том, что, по их мнению, американские власти нарушили свои полномочия и права бизнесмена на должное рассмотрение дела, говорится в документе.

Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство ответчиков в лице Минфина США и закрыл дело. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Защита утверждала, что офис по контролю за иностранными активами превысил свои полномочия при включении Дерипаски в «черный» список и что власти США недостаточно подробно объяснили причины введения санкций там, где была секретная информация. Суд с этими заявлениями не согласился.

Также Дерипаске не удалось оспорить включение в «список олигархов». Это возражение суд также отверг, заявив, что этот список сам по себе не является санкционным.

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Дерипаска подал иск против министерства финансов США в марте 2019 года. Он утверждал, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 млрд долларов. Согласно тексту заявления, управление по контролю за иностранными активами американского минфина преследовало его «несправедливо и незаконно», что привело к «полному разрушению богатства, репутации и экономического благосостояния» бизнесмена.

США ввели персональные санкции против Дерипаски и 23 других российских бизнесменов и чиновников в апреле 2018 года в ответ на присоединение Крыма в 2014 году и возможное вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году. Год спустя в США сняли ограничения на работу компаний бизнесмена (En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго»). Это случилось после того как бизнесмен снизил свою долю в группе ниже 44,95%. Однако персональные санкции против Дерипаски продолжают действовать до сих пор.

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