Американцы разработали аппарат для повышения работоспособности уставшего человека

В Соединенных Штатах представили аппарат, воздействующий на головной мозг человека и способствующий существенному повышению работоспособности.

По словам разработчиков, он практически безвреден для организма. Только после его использования необходимо по-настоящему хорошо отдыхать. Однако в жизни человека возникает много ситуация, в которых нужно эффективно работать и сохранять максимальную концентрацию, даже когда вы устали.

Аппарат испытали на добровольцах-военнослужащих, которые перед тестами не спали 34 часа. Устройство сразу повысило работоспособность, внимательность и концентрацию на решении сложных задач. Состояние полной адекватности удалось сохранять в течение 19 часов.