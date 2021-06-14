 

Глобальное потепление приведет к исчезновению четверти сельскохозяйственных культур

14.06.2021, 13:36, Новости дня
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Быстрое изменение климата опасно не только для дикой природы, предупреждают американские ученые. Сельское хозяйство также может серьезно пострадать.

По словам специалистов, если не произойдет адаптация, мы потеряем минимум четвертую часть выращиваемых ныне на полях культур. Под угрозой те растения, которые не способны выдерживать экстремальные температуры и острый дефицит влаги.

Однако сократится не только наш рацион. По предварительным данным, уже к середине двадцать первого века общее количество собранных урожаев может уменьшиться на 10%. А уже к концу столетия потери составят не менее 25%. Впрочем, селекционеры и генетики могут не допустить таких катастрофических последствий.



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