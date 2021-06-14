Шаляпин о нападении соседа: «Впервые в жизни харкнули прямо в лицо»

Известный российский певец Прохор Шаляпин в ходе передачи «Звезды сошлись» пояснил о нападении агрессивного соседа. По его словам, впервые в жизни ему харкнули прямо в лицо.

Прохор Шаляпин уже очень много лет живет в одной из московских «сталинок». В целом певец доволен своим домом и его расположением, но постоянно возникают проблемы с автопарковкой. Некоторое время назад людм стали замечать, что оставить транспортное средство во дворе стало практически невозможно. По данной причине было принято решение об установке шлагбаума. Однако не все соседи оказались довольны решением инициативной группы.

Прохора Шаляпина устраивают данные нововведения. Периодически недовольные ломают шлагбаум, поэтому приходится устанавливать новый. Некоторые жильцы угрожают и нападают на тех, кто поддержал его установку.

Недавно Шаляпин заехал во двор, а сзади пристроилась машина. Из автомобиля вышел сосед, который начал кричать, ругаться, угрожать. Потом он и вовсе плюнул в лицо знаменитости. Сейчас Шаляпин из принципа не пропускает тех, кто пристраивается прямо за ним, чтобы проехать. Он просит соседей пользоваться своими ключами. Артист рассказал, что некоторые даже пытались продавать свои места на парковке.

В студию шоу пришел и сосед Шаляпина. Он заявил, что будет на официальном уровне добиваться, чтобы шлагбаум демонтировали. Год назад состояние его матери ухудшилось, а скорая не могла подъехать к подъезду. В результате жительница скончалась, не дождавшись приезда медиков.

Источник: www.youtube.com