 

“Ты секси, детка”, “Со всех сторон сладкая конфетка”, “Разврат”. В сети обсуждают фото голой солистки Little Big

14.06.2021, 13:28, Новости дня
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На заглавном фото артистка позирует стоя спиной к объективу. На втором снимке Таюрская запечатлена в профиль сидящей на краю возвышения.

“Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф”, – подписала она фото.

“Что за разврат?” – отреагировали фолловеры.

“Ты секси, детка”, – оценили снимки артистки в сети.

“Соня со всех сторон сладкая конфетка”, – написали в комментариях поклонники артистки.

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Публикация от Sonya Tayurskaya Little Big (@sonyatayurskaya)

Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Таюрская присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе.

31 мая 2021-го Таюрская заявила, что состоит в отношениях с Прусикиным. По словам Прусикина, их отношения начались после того, как они переспали по пьяни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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