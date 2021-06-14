 

“Оборона и сдерживание”. Столтенберг рассказал о главном сигнале НАТО для России

14.06.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО продолжает стремиться к диалогу с Москвой, это является признаком силы, уверен он. Столтенберг приветствовал предстоящую встречу президентов России и США.

“Мы видим агрессивные действия России против соседей, Украины и Грузии. Кибератаки и гибридные атаки и отравления. Именно это сказалось на отношениях РФ и НАТО. Но Альянс приспособился и отвечает […] Главный сигнал, который мы пошлем России – она не способна нас разделить. Мы един в нашем послании: оборона и сдерживание в сочетании с диалогом”, – сказал Столтенберг.

* LIVE at 09:15 (CET) *

Doorstep statement at the start of #NATOSummit

* @NATO HQ, Brussels * https://t.co/y0gidGKtMO

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 14, 2021

Лидеры НАТО собираются также обсудить Китай.

“Есть возможность взаимодействия с Китаем, в частности, по вопросам климата и контролю за вооружением. Китай увеличивает военную мощь и увеличивает свое влияние. это ставит под угрозу нашу безопасность”, – отметил генсек.

По его словам, лидеры согласуют “амбициозную стратегию” под названием НАТО-2030. В ней будет говориться об укреплении коллективной обороны и устойчивости.

“Я уверен, что лидеры НАТО согласятся больше инвестировать, чтобы достичь высшего уровня наших амбиций”, – отметил генсек Альянса.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Додон заявил о попытках администрации Санду помешать регистрации «Спутника V»

20.08 / Бывшего помощника Трампа задержали в рамках дела о мошенничестве

22.04 / Колумнист Guardian – спад рождаемости угрожает будущему Великобритании — и проблема не только в пандемии

13.08 / Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

19.11 / В ФНС заявили об уходе россиян от «привычки» избегать уплаты налогов

02.01 / Радуцкий сомневается в возможности регистрации в Украине российской вакцины против коронавируса

29.04 / Донецк обвинил Киев в подмене постоянного прекращения огня временным

15.10 / Фигуристка Трусова первой в мире исполнила четверной риттбергер

06.07 / Hill – Болтон предложил засечь, сколько Трамп проводит времени в Овальном кабинете и сколько — перед телевизором

02.05 / Washington Post исправила статью о Джулиани и «российской операции влияния»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика