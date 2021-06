“Оборона и сдерживание”. Столтенберг рассказал о главном сигнале НАТО для России

НАТО продолжает стремиться к диалогу с Москвой, это является признаком силы, уверен он. Столтенберг приветствовал предстоящую встречу президентов России и США.

“Мы видим агрессивные действия России против соседей, Украины и Грузии. Кибератаки и гибридные атаки и отравления. Именно это сказалось на отношениях РФ и НАТО. Но Альянс приспособился и отвечает […] Главный сигнал, который мы пошлем России – она не способна нас разделить. Мы един в нашем послании: оборона и сдерживание в сочетании с диалогом”, – сказал Столтенберг.

Лидеры НАТО собираются также обсудить Китай.

“Есть возможность взаимодействия с Китаем, в частности, по вопросам климата и контролю за вооружением. Китай увеличивает военную мощь и увеличивает свое влияние. это ставит под угрозу нашу безопасность”, – отметил генсек.

По его словам, лидеры согласуют “амбициозную стратегию” под названием НАТО-2030. В ней будет говориться об укреплении коллективной обороны и устойчивости.

“Я уверен, что лидеры НАТО согласятся больше инвестировать, чтобы достичь высшего уровня наших амбиций”, – отметил генсек Альянса.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал он.

