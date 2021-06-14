 

Юрист: Украина может обосновать временный запрет на экспорт металлолома вопросами нацбезопасности

14.06.2021, 13:28, Новости дня
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Она отметила, что Кабмин может донести необходимость запрета на экспорт металлолома.

“Важно также понимать, на какой срок предлагается ввести временный запрет – на несколько месяцев или на несколько лет? Если запрет будет недлительный, то маловероятно, что кто-то из стран-членов ВТО сможет оспорить это решение”, – сказала юристка.

В статье “Дефицитное сырье: почему Украине нужен временный запрет на экспорт металлолома” Uaprom.info также приводит слова  президента “Укрметаллургпрома” Александра Каленкова, который заявил, что ситуация с обеспечением украинской металлургии сырьем на фоне роста экспорта стала критической.

“Это очень плохой тренд. Если его не остановить, то мы придем к тому, что запасы лома будут сокращаться до критических величин. Это вредит нашему государству, торговому балансу и поступлениям в бюджет”, – подчеркнул Каленков. 

Экспорт лома на внешние рынки с начала года вырос в девять раз, до 146 тыс. тонн, а по итогам года при таких темпах объем вывоза сырья может составить 1 млн т или треть от всей заготовки лома в стране, прогнозируют в “Укрметаллургпроме”.

Контекст:

12 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Срок действия последнего решения истекал в этом году.

Металлургические предприятия и профильные ассоциации выступали за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов.

27 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, который продлевает экспортную пошлину на металлолом на пять лет. Президент подписал закон 14 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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