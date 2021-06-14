 

“Невероятная красота”, “Ах, какой костюм”. Беременная Осадчая поднялась на Владимирскую горку

14.06.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Киев. Лето в городе”, – написала она. Телеведущая запечатлена на Владимирской горке. На ней брючный костюм ежевичного цвета и сумка тона цикламен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Невероятная красота”, – написал фолловер tbidnuk.

“Ах, какой костюм и цвет”, – отметила tangerine0922.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / “Пластика или натюрель?”. Никитюк засветила грудь в откровенном декольте

08.10 / Верещук: Даже наши политические оппоненты были вынуждены признать очень хорошие результаты саммита Украина-ЕС

04.03 / CNN – КНДР продолжает втайне наращивать свой ядерный потенциал

19.10 / Деркач: Блокировка моего Facebook-аккаунта – вмешательство в выборы в Украине и давление на следствие

11.05 / DT – в Кабуле похоронили погибших во взрывах школьниц

05.11 / Послы G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

07.10 / Москва отказала Парижу и Берлину в «бизнесе как всегда»

16.01 / Швейцария выступила за сохранение Договора по открытому небу

17.04 / Российский фильм «Верните мои руки» вошел в программу американского кинофестиваля

17.08 / Кравчук: Я чувствую, в России хотят, чтобы на Донбассе был мир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика