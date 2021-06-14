 

В Украине за неделю в рамках программы “Доступные кредиты 5–7–9%” выдали 1,6 млрд грн

14.06.2021, 13:28, Новости дня
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“С момента старта государственной программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 18 141 кредит на общую сумму 47,5 млрд грн. […] За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 512 кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Больше всего кредитных средств было выдано с начала действия программы на антикризисные меры (22,724 млрд грн).

В качестве рефинансирования прежде полученных кредитов выдано почти 18,76 млрд грн, на инвестиционные цели выдали 6 млрд грн.

“На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 31 банком”, – отметили в Кабмине.

Контекст:

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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