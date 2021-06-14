 

Астронавты пожаловались на жару в американском модуле МКС

14.06.2021, 13:06, Новости дня
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Астронавты сообщили НАСА о жаре в американском модуле Международной космической станции (МКС), из которого через два дня планируется осуществить выход в открытый космос, следует из переговоров экипажа с Землей.

В понедельник утром командир станции японец Акихико Хосиде проинформировал специалиста хьюстонского Центра управления полетами, что в шлюзовом модуле Quest, из которого астронавты осуществляют выходы в открытый космос, намного теплее, чем в остальных модулях.

В ответ специалист пообещал охладить модуль, передает РИА «Новости».

Два выхода астронавтов ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Им предстоит установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA, которые в начале июня доставил на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.



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