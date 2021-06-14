 

Работающих во время «нерабочих» дней москвичей принудительно вакцинируют от коронавируса

14.06.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице станет возможна принудительная вакцинация.

Наказание применят для тех москвичей, которые будут пойманы на рабочих местах во время «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Также прививать будут тех жителей столицы, которые будут посещать парки и другие общественные пространства с 13 по 20 июня.

Москвичей принудительно вакцинируют от коронавируса– Нерабочие даны москвичам не для отдыха и не для работы. Мы призываем всех оставаться дома, а если человек чувствует себя достаточно хорошо, чтобы гулять и развлекаться, значит, он может вакцинироваться. И от коронавируса защитится, и дома посидит пару дней, — прокомментировала указ вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Известно, что прививать не соблюдающих запреты москвичей будут самой новой вакциной — «КовиВак». Это поможет учёным собрать достаточное количество данных о противопоказаниях и свойствах препарата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Чтобы было не жарко, а образ получился достойным: советы по подбору идеальной летней рабочей одежды

22.10 / Два спектакля с участием Алексея Кравченко перенесены из-за болезни актера

10.03 / В солнцезащитных кремах обнаружено вызывающее рак вещество

25.05 / Мнение: В ожидании показаний Протасевича

21.01 / «Отряды Путина» пригрозили выпороть ремнём «маленьких навальнят» 23 января

03.11 / «Ну что, сынку, помогли тебе твои русские?»

20.02 / Мнение: Как люди смотрят картины и что им нравится

09.10 / Медики рассказали о первых признаках образования грыжи в позвоночнике

27.11 / «До последнего чоповца и до первого дерева»

18.10 / “Уммитские письма” инопланетян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика