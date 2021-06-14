Работающих во время «нерабочих» дней москвичей принудительно вакцинируют от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице станет возможна принудительная вакцинация.

Наказание применят для тех москвичей, которые будут пойманы на рабочих местах во время «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Также прививать будут тех жителей столицы, которые будут посещать парки и другие общественные пространства с 13 по 20 июня.

– Нерабочие даны москвичам не для отдыха и не для работы. Мы призываем всех оставаться дома, а если человек чувствует себя достаточно хорошо, чтобы гулять и развлекаться, значит, он может вакцинироваться. И от коронавируса защитится, и дома посидит пару дней, — прокомментировала указ вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Известно, что прививать не соблюдающих запреты москвичей будут самой новой вакциной — «КовиВак». Это поможет учёным собрать достаточное количество данных о противопоказаниях и свойствах препарата.

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