Все о носках: как выбрать, стирать, избежать мозолей и не переплачивать за маркетинговый ход (советы эксперта)

Город – это жизнь на высоких скоростях. Необходимо сохранять определенный уровень здоровья и внешний вид для соответствия заданному социальному ритму. Самые обычные носки влияют на ощущения владельца в течение дня, во время занятий спортом и в походах!

Правильная задача

Журналисты РЕН ТВ в преддверии лета заинтересовались вопросами личного комфорта. Подробнее об особенностях традиционного нательного белья рассказал Станислав Горенышев, являющийся директором носочно-чулочного производства. Профессионал объяснил нюансы выбора носков, а также отличия представленных на рынке моделей.

Специалист уточнил, что не нужно отдавать предпочтение только натуральным или синтетическим тканям. Нужно опираться на конкретные задачи, для которых покупаете носки:

прогулки по городу;спортивные упражнения;туристические походы.

И когда определились с целями, идите смело на рынок или в магазин выбирать подходящую пару. Однако учитывайте, что изделия из Китая нередко нацелены на удешевление производства, поэтому быстро теряют форму и заявленные свойства.

Комфортная повседневность

В городских условиях Горенышев рекомендует выбирать носочки из натуральных материалов. Наиболее распространенные варианты:

конопля;шерсть;хлопок;лен.

При минимальной нагрузке во время прогулки, похода в магазин или работе в офисе нога свободно дышит и не потеет. Также стоит учитывать, что для придания эластичности и большей прочности производители все-таки добавляют искусственные волокна, главное, чтобы их доля составляла не более 20 %.

Проверить искусственность материала довольно просто. Вывернув носок, можно вытянуть пару ниток из пятки и поджечь. Натуральные волокна полностью сгорают и растираются в пыль, а синтетические сворачиваются маленьким плотным комком.

Спортивные нужды

А вот для занятий спортом выбирайте синтетическое волокно. Такие оказываются более прочными, лучше держат форму и создают обратную компрессию. Кроме того, синтетика почти не впитывает влагу, выпуская пот наружу. В сочетании со спортивной обувью возникают условия, при которых вероятность появления мозоли стремится к нулю.

Более дорогой альтернативой станут носки мембранные. Особая пленка меж тканевых стенок пропускает воздух и не дает влаге снаружи проникнуть внутрь. При этом пот из-за разницы давлений и температур спокойно выводится вовне. Вот только стоят подобные модели от 1,5 до 5 тыс. рублей.

Правильный выбор

Станислав Горенышев рекомендует придерживаться разумного подхода. Так, носок не по размеру или с растянутой резинкой сползет, и тогда никакой «правильный» материал не спасет от появлений мозолей. Излишества с «антибактериальными» носками также вызывают сомнения специалиста: напыление сойдет за пару стирок, а деньги уже не вернуть.

Ориентируйтесь на поставленную задачу, количество синтетики, личный комфорт. Остальные же опции – маркетинговая уловка в попытке заставить покупателя потратить чуть больше.