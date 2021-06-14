Пиво подходит и для волос. От шампуня до маски (домашние рецепты)

Пиво – любимый напиток огромного количества людей. Особенно, летом, когда он освежает и позволяет хорошо отдохнуть и расслабиться после тяжелого знойного дня. Но его можно не только пить. Оказывается, пиво очень полезно для волос, так что при уходе за своей шевелюрой неплохо было бы иногда воспользоваться некоторыми домашними рецептами, в основу которых положен этот вкусный продукт.

Целебные свойства пива

Все мы хотим, чтобы наши волосы были густыми, пышными, шелковистыми и красивыми, и чтобы этого добиться, всего-то и нужно, что тщательно ухаживать за ними, в чем может помочь нам любимый пенный напиток. Ведь дело в том, что в нем содержится немало полезных для шевелюры веществ:

Питательные вещества и витамины В1, В2, В6 и В12 приводят к тому, что волосы обретают более насыщенный цвет и здоровый блеск и становятся крепкими и густыми.Никотиновая кислота стимулирует спящие волосяные фолликулы, благодаря чему начинают расти новые волоски.Цинк, медь и железо, дефицит которых приводит к хрупкости локонов, прекращению их роста и проблемам кожи головы, восполняются после применения средств на основе пива, что благотворно влияет на здоровье волос.

Выбор пива

Для того чтобы пенный напиток подействовал с максимальной эффективностью, нужно его правильно выбрать. И для этого вовсе не нужно бежать в супермаркет и заглядывать в алкогольный отдел, где представлен широкий выбор пива. Ведь с натуральным пивом эти напитки не имеют ничего общего, и они могут только испортить волосы. А уж если на этикетке указано, что в составе ингредиентов есть ароматизаторы или усилители вкуса, то от такого продукта и вовсе стоит держаться подальше.

Лучше всего покупать пиво в специализированных магазинах или пивоварнях, отдавая предпочтение только что сваренному напитку. Кроме того, стоит обратить на тип пива. Так, для блондинок больше подойдет светлое пиво, ведь темное приведет к тому, что их локоны станут темнее. А вот брюнеткам будет полезнее темное, нефильтрованное пиво, которое сделает цвет их волос еще более насыщенным.

Ополаскивание волос

Чаще всего пиво используется для ополаскивания шевелюры. Причем, чтобы это сделать, нельзя просто вылить пенный напиток себе на голову прямо из бутылки. Сначала нужно будет нагреть около 150 мл пива на водяной бане, чтобы его температура стала комфортной для вашей кожи головы. Далее набираем пиво в пульверизатор и распыляем его на грязные волосы, которые перед этим нужно немного намочить. Так нужно походить около пятнадцати минут, а потом волосы можно вымыть с шампунем под проточной водичкой, а лучше с помощью травяного отвара, в идеале из крапивы или лопуха.

Однако обладательницам жирных волос нужно ополаскивать их немного другим способом. Также само пиво нужно погреть до комфортной температуры, а затем нужно будет выпустить из него весь газ. Далее смешиваем напиток с половиной стакана отвара из крапивы, и можно наносить ополаскиватель на чистые, только что вымытые волосы. И все, больше ничего делать не нужно, просто подождать, пока локоны высохнут, чтобы оценить результат.

Компресс для шевелюры

Если у вас волосы очень болезненные, то их можно вылечить с помощью фитотерапевтического компресса. Чтобы его сделать, сначала стакан пива нужно хорошенько нагреть, но не довести до кипения. Далее к нему добавляем измельченные аир, корень лопуха и шишки хмеля и все тщательно перемешиваем. Емкость с этим содержимым накрываем крышкой и оставляем смесь настаиваться в течении одного-двух часов. Далее раствор процеживаем и наносим жидкость на корни волос с помощью кисточки или ватного тампона. Такой компресс нужно накладывать три раза в неделю на протяжении не больше двух недель.

Пивной шампунь

Также из пенного напитка можно сделать отличный шампунь, которым можно будет пользоваться каждый раз при мытье головы. Чтобы его сделать, нужно в стакан подогретого пенного напитка добавить немного ржаной муки и один яичный желток. Смесь тщательно перемешиваем, чтобы она стала однородной и с ее помощью можно мыть голову.

Для этого всего-то и нужно, что намочить волосы, добавить на корни это средство для мытья головы и вспенить его, как мы поступаем с обычным шампунем. Далее нужно будет подождать около пяти минут, и шампунь можно будет смыть под проточной водой. И если регулярно так мыть волосы, то эффект будет просто феноменальный.

Маска из пива

Если у вас жирные, безжизненные волосы, то им может помочь это средство, с помощью которого они станут более послушными и укладывать их в прическу будет гораздо проще. А понадобятся нам для приготовления маски такие ингредиенты, как:

120 мл темного нефильтрованного пива;ломтик черного хлеба;чайная ложечка меда;2 столовые ложки какао-порошка.

И первым делом отрезаем у хлеба корочку. Далее надо положить его в мисочку и залить водой. Как хлеб размякнет, добавляем к нему остальные компоненты и все хорошенько перемешиваем. Далее наносим маску на волосы, уделив особое внимание корням, оборачиваем шевелюру полотенцем или полиэтиленовым пакетом, и ждем 40-50 минут. Как время истечет, маску можно смыть, после чего сразу будет заметен эффект от нее.