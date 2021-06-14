 

Тяга к соленому говорит о серьезной болезни

14.06.2021, 12:30, Разное
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Медики считают, что внезапная тяга к соленому может говорить о наличии серьезного заболевания. Человек обычно хочет есть, когда испытывает тревогу или же стресс.
Успокаивающее воздействие на организм оказывают жиры и сахар. Однако тяга, которая появилась внезапно, не является вариантом нормы. Чрезмерное желание употреблять соленую пищу может говорить о наличии болезни Аддисона. Данная патология известна как наппочечниковая недостаточность. Она возникает из-за того, что в организме гормоны альдостерон и кортизол не вырабатываются в нормальном количестве.

Желание есть соленое не единственной симптом данной болезни. В большинстве случаев люди сталкиваются с потерей веса, повышенной пигментацией, усталостью, повышенным уровнем глюкозы в крови, низким кровяным давлением, болью в области живота, депрессией, раздражительностью. Женщины также могут жаловаться на выпадение волос.

Источник: www.medikforum.ru



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