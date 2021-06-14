Суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание девушки оппозиционного журналиста Протасевича

Судья Наталья Дедкова уточнила, что решение может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

Жалобу Сапеги рассматривали в закрытом режиме, Сапега на заседании не присутствовала. Адвокат задержанной Александр Филанович уточнил, что в ходе заседания не было видеосвязи с содержащейся в СИЗО его подзащитной, пишет ТАСС.

Защита будет обжаловать решение суда о задержании россиянки в Минском городском суде. Филанович напомнил об обязательствах Беларуси по двум международным конвенциям по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте. По этим конвенциям после сообщения о заложенной на борту самолета Беларусь обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь, пояснил адвокат россиянки.

Филанович сообщил, что уже несколько раз посетил подзащитную в СИЗО. По его словам, у нее “все нормально”.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

Против Сапеги открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Как писала “Новая газета”, Сапегу также подозревают в организации массовых беспорядков, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 1 ст. 293) и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342). Максимальное наказание, которое грозит Сапеге по этим подозрениям, – лишение свободы до 15 лет.

Официально суть претензий к Сапеге пока не озвучивалась. По данным МИД РФ, россиянку подозревают в совершении неких преступлений “в период с августа по сентябрь 2020 года”, когда в Беларуси была наиболее активная фаза протестов.

Лукашенко считает, что Протасевич и Сапега “убивали людей на Донбассе”.

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

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