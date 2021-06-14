Седокова отреагировала на фото мужа с сыном от его предыдущих отношений

Спортсмен позирует, удерживая ребенка на руках.

“Моя маленькая безумная мелодия”, – подписал он фото. Тимма отметил, что снимок был сделан на греческом острове Миконос, где он отдыхает вместе с Седоковой.

“Вы очень красивые”, – прокомментировала певица публикацию.

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Публикация от * * (@janis.timma)

Контекст:

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет.

Кристиан – первенец Тиммы. Его мать – первая супруга баскетболиста Сана Тимма.

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