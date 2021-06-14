 

В Британии отмену коронавирусных ограничений отложат на месяц

14.06.2021, 12:28, Новости дня
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Планировалось, что локдаун будет снят 21 июня. По информации газеты, сегодня премьер-министр страны Борис Джонсон объявит о решении продлить локдаун как минимум до 19 июля из-за роста случаев заболевания коронавирусом, в том числе из-за распространения “индийского” штамма.

В связи с продлением локдауна Джонсон намерен объявить о расширении программы поддержки пострадавших предприятий, пишет The Sun.

Таким образом, в стране по-прежнему будут действовать требования о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, театры, кинотеатры и концертные площадки должны быть загружены только на 50%, ночные клубы останутся закрытыми.

Контекст:

С начала пандемии в Великобритании подтвердили более 4,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, почти 128 тыс. человек скончались. В апреле – мае 2021 года ежедневно фиксировалось около 2–2,5 тыс. новых случаев заболевания, однако в последние недели количество инфицированных выросло до 6–7 тыс. в день, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вакцинация от коронавируса в Великобритании стартовала 8 декабря 2020 года. Это первая страна, где началась массовая прививочная кампания. По состоянию на 3 июня 2021 года там полностью привили от коронавируса 50% взрослого населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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