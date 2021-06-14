 

Санкции против РФ в связи с аннексией Крыма должны “продолжать действовать” – генсек НАТО

14.06.2021, 12:28, Новости дня
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Столтенберг отметил, что санкции против РФ важны. По его мнению, ограничения против Москвы, введенные в связи с аннексией Крыма, должны “продолжать действовать” вместе с “большей поддержкой таких близких партнеров, как Украина и Грузия”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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