Суд в Минске не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки РФ Софьи Сапеги на задержание, сообщила судья Наталья Дедкова.

В понедельник суд рассмотрел жалобу в закрытом режиме, решение оглашалось публично, передает РИА «Новости».

Адвокат россиянки Александр Филанович сообщил, что решение о задержании Сапеги будет обжаловано в Минском городском суде, передает ТАСС.

Он также сказал в отношении Сапеги в производстве находятся два уголовных дела. «И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела», – сказал он.

Филанович уточнил, что одно уголовное дело, по которому Сапега является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, второе – 25 мая. Адвокат не стал утонять суть этих уголовных дел, а также статус россиянки по второму делу, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.