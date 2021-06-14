 

Что с Собчак сделала зависть – Личное мнение

14.06.2021, 12:02, Разное
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Буквально позавчера Наталья Глюкоза Ионова решила отметить своё 35-летие.

То ли с арифметикой у неё плохо, то так и задумано концептуально оставаться постоянно 35-летней, но праздник провалился — позвали всеми забытого Шаца и почти разведённую уже Собчак.


Фото: Соцсети

Вместо того, чтобы хорошенько повеселиться, Ксения и Михаил вдруг озаботились проблемами кинематографа — оказывается, у нас есть режиссёры с низким рейтингом, и это даже не Константин Богомолов!

Собак и Шац накинулись на режиссёра Марюса Вайсберга — он снимает в США ремейк Иронии судьбы с Эммой Робертс.

Если вам так уж нужна причина бешенства Собчак, то вот она — зависть.

Мало ли у нас бездарностей с фильмами, которые невозможно смотреть? Виноваты ли в этом режиссёры, или сама система устроена так, что нужно освоить выделенные средства, как можно меньше потратив на сам фильм, чтобы остальное положить в карман?

Я не знаю, зачем Собчак позвали на день рождения жены продюсера Чистякова — разве не хватило её фотографии? Однако сама Ксюндель прискакала туда с целью.

Цель эта заключалась в том, чтобы оттоптаться на человеке, которого позвали снимать фильм в Голливуд.

Ах он бездарность, ах он с рейтингом 2,5! Мы тут такие все талантливые, особенно академический Богомолов, театральная Бузова, Ксюша с бревна и Шац с ТВ6, а в Голливуд уехал другой!

Ату его, ату!

Если вы не знали, как выглядит зависть в полусветской тусовке, посмотрите видео.

https://t.me/lenamiro/9001
Видео: Телеграм

Понятно? За спиной, в отсутсвие самого человека, его поливают говном на чужом дне рождения. За что? Как я понимаю, причина тут одна — чужой успех.

А самое странное в этой ситуации то, что эти поливатели уверены в своей неотразимости. Спроси их начистоту, они ответят, что их таланта хватит, чтобы снять Титаник и Унесённых ветром.

Вас бесит чужой успех?

Источник: Лена Миро



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