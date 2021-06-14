Мнение: Вакцина и доверие власти

Парадоксальная ситуация. В Ивановской области выставили посты ДПС, чтобы сбить скорость проникновение коронавируса на Ивановщину. Собянин объявил внеочередные выходные, зовет народ вакциниваться, предусмотрев и пряник – среди привитых москвичей будут разыграны автомобили… А народ упорно не хочет идти прививаться.

Путин привился, Шойгу привился, Собянин привился, а народ не хочет. Потому что не доверяет и вакцине, и власти?

Среди моих знакомых, которые сделали вакцину, очень много тех, кто скептитчески относиться к власти. А вот те, кто решил не прививаться, в массе своей – сторонники «Единой России» и поклонники Путина. Разве это не странно? Казалось бы, если ты доверяешь власти, Путину, Собянину, Шойгу, должен отложить все села и выстроиться в очередь на вакцинирование. Но этого почему-то не происходит. Может, уровень доверия власти сильно преувеличен?

Как же с таким уровнем доверия они собираются заполучить две трети мест в парламенте страны на сентябрьских выборах? Будут рисовать цифры в итоговые протоколы?

Фотография отсюда

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