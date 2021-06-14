В Китае назвали продукт, непригодный для еды с жареным картофелем

Жареная картошка – традиционное и любимое во многих семьях блюдо. Хозяйками ему неизменно отдается предпочтение, что и не удивительно, ведь картошечку можно пожарить по-разному, добавить к ней другие продукты, например, грибочки, чесночок, огурчики.

Но, оказывается, картофель далеко не так универсален, как кажется. Китайские специалисты выяснили, что существует продукт, абсолютно непригодный для совместного приготовления и употребления с картошкой. И российские врачи согласны с мнением коллег из Китая.

С чем не стоит смешивать картофель?

Китайские специалисты утверждают, что картофель не следует жарить совместно с помидорами. Не рекомендуют они и употреблять эти два продукта вместе, даже если приготовлены они были по-отдельности. Соседство этих двух овощей на тарелке способно негативно сказаться на усвояемости питательных веществ и даже может стать причиной расстройства пищеварения.

Российские специалисты и вовсе не рекомендуют употреблять в пищу жареный картофель, вне зависимости от того, как он приготовлен – с помидорами или без них. Врачи-эндокринологи, включая Е. Губкину, советуют кушать отварной, предварительно очищенный от кожуры, картофель, либо же готовить этот овощ на пару.