 

Раскрыто влияние алкоголя на похудение

14.06.2021, 11:32, Разное
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Фитнес-инструктор Артем Диянов пояснил о влиянии алкоголя на процесс похудения. Чаще всего только с приходом лета люди задумываются над тем, чтобы сбросить несколько килограммов.
Похудеть хотят многие, при этом им не хочется отказывать от спиртных напитков. В целом алкоголь запрещен тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Ученые проводили исследование на тему воздействия умеренного употребления вина на похудение людей с избыточной массой тела. В научной работе, которая длилась три месяца, приняли участие 87 пациентов. Одна группа получала примерно 10% калорийности из вина, а другая употребляла виноградный сок. В похудении все испытуемые получили практически одни и те же результаты.

Исследование ученых говорит о том, что умеренные дозы спиртных напитков никак не влияют на эффективность похудения. В то же время они обладают немаленькой энергетической ценностью. Также важно помнить, что спиртное только стимулирует аппетит. Человеку хочется съесть слишком калорийную пищу.

Пока человек употребляет алкоголь и в организме находится спирт, последний станет использоваться как основной источник энергии. На данный период прекращается задействование глюкозы и жирных кислот.

Источник: www.e1.ru



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