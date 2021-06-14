 

“Пальчики на ножке”, “Лялюся”, “Кровь с молоком”. Тина Кароль надела обтягивающий комбинезон

14.06.2021, 11:30, Новости дня
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Певица запечатлена в синем обтягивающем тело комбинезоне и босиком.

“Тина Кароль на утренней тренировке”, – говорится в описании.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Такая кровь с молоком”, – написала фолловер iul5906.

“Пальчики на ножке. Нормас”, – отметил solomonpruss.

“Классно. Красотулька. Лялюся”, – написал anatoliumorosow.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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