Китай призвал “Большую семерку” “прекратить клеветать” на их страну

Спикер посольства заявил журналистам, что в коммюнике “опубликованы искаженные и извращенные замечания по Синьцзяну, Гонконгу, Тайваню и другим вопросам, в которых сознательно оклеветали Китай”.

Китайский дипломат также обвинили “Большую семерку” во вмешательстве во внутренние дела Китая.

“Мы категорически недовольны и категорически против. […] Мы призываем Соединенные Штаты и других членов G7 уважать факты, понимать ситуацию, прекратить клеветать на Китай, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить наносить ущерб интересам Китая и делать больше вещей, способствующих развитию международного сотрудничества, а не искусственному созданию конфронтации и трений”, – сказал представитель КНР.

Контекст:

В итоговом коммюнике встречи лидеров G7 прописан призыв к Китаю “уважать права человека и основные свободы, особенно в отношении Синьцзяна, свободу и высокую степень автономии Гонконга”.

В ходе саммита, по данным CNN, у лидеров стран “Большой семерки” возникли “серьезные разногласия” по поводу политики в отношении Китая. Возникшие разногласия поставили страны ЕС в оппозицию к Великобритании, Канаде и США, которые настаивали на более жесткой позиции. Собеседник телеканала рассказал, что президент США Джо Байден обратился к коллегам с призывом резко осудить использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. К нему присоединились премьер Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Канады Джастин Трюдо, тогда как канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры ЕС стремились акцентировать внимание на сотрудничестве с Китаем.

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в провинции Синьцзян на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

Членами G7 являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, а также Европейский союз.

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