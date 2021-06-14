Крупными коммунальными предприятиями должно руководить государство – Шмыгаль

“В подчинении государства должны быть исключительно стратегические или социально важные крупные [коммунальные] предприятия, которые будут эффективно использовать свои функции. Все другие объекты должны быть, безусловно, приватизированы… Уже сейчас, по информации Фонда госимущества, первые объекты готовы”, – отметил он.

По словам Шмыгаля, разблокировка “Большой приватизации” – это сигнал того, что Украина готова сотрудничать с инвесторами для привлечения капитала.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать Фонду госимущества на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должно остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

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