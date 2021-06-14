“Нагишом”, “Какая кошечка грациозная”. Седокова поделилась откровенным роликом
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“Нужно было так на [премию] “Муз-ТВ приходить”, – написала она.
Видео представляет собой анонс ролика на песню “Прости” из альбома Седоковой “Эгоистка”.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Нагишом”, – написала zanna_nauryz.
“Какая кошечка грациозная”, – отметила lash_fetish_krd.
Контекст:
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гры”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей программы “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет в РФ и США, а работает в России.
В дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов.
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