“Нагишом”, “Какая кошечка грациозная”. Седокова поделилась откровенным роликом

“Нужно было так на [премию] “Муз-ТВ приходить”, – написала она.

Видео представляет собой анонс ролика на песню “Прости” из альбома Седоковой “Эгоистка”.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Подписчики отреагировали на пост.

“Нагишом”, – написала zanna_nauryz.

“Какая кошечка грациозная”, – отметила lash_fetish_krd.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гры”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей программы “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет в РФ и США, а работает в России.

В дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов.

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