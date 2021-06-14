В Москве гостям паба подавали вместо элитного кэннед бира обычную баночную “Балтику”

В Москве разгорается скандал вокруг паба “Жёлтый енот” на Арбате.

Сотрудник заведения обвинил его владельцев в том, что они обманывали посетителей и вместо элитного кэннед бира из США подавали обычное баночное пиво “Балтика”.

Бывший работник “Жёлтого Енота” Евгений М. у себя в социальных сетях раскрыл схему: в пабе оптово закупали “Балтику”, а затем сотрудники при помощи шлифмашинок целиком снимали все изображения и маркировки с банок. На “голую” ёмкость с пивом путём переводной печати наносилось название крафт-пивоварни C.A.N. из города Сайдингтон, штат Южная Дакота.

В действительности ни такого предприятия, ни даже этого города не существовало. В итоге якобы “элитное” пиво продавали посетителям по 1099 рублей за банку, подавая его как напиток для ценителей, в меню оно значилось дословно так: “Крафтовый лимитированный кэннед бир C.A.N. (USA)”.

– Место популярное в определённых кругах, были даже более-менее разбирающиеся в пиве люди, авторы тематических блогов, гурманы. Подвоха никто не заметил, пили и хвалили, говорили о каких-то нотках миндаля и всё такое. Паренёк, который на стойке был, очень долго учился не ржать вслух, когда всё это слышал. Когда говорили, что умеют же американцы пиво варить, не то, что отечественная ссанина – не выдерживал и уходил в подсобку, чтобы проораться, – добавил автор поста.

Евгений предложил считать его публикацию заявлением в Роспотребнадзор и заявил, что будет готов дать показания против руководства “Жёлтого енота”. За две недели до этого его якобы уволили, не выплатив зарплату за полтора месяца, теперь молодой человек намерен судиться с заведением.

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