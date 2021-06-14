Эпидемиолог объяснил изменение симптомов коронавируса

По словам эпидемиолога, симптомы коронавируса могут измениться в том случае, когда сочетаются две инфекции. Так, если человек заболел риновирусной инфекцией и ковидом, то коронавирус подавляется, и болезнь протекает легче. При этом могут наблюдаться несвойственные для ковида симптомы: например, обильное выделение из носа.

Если сочетаются аденовирусная и коронавирусная инфекции, то может появиться боль в горле, отметила Наталья Пшеничная. Сезонная аллергия на пыльцу растений тоже меняет клиническую картину ковида, предупредил эксперт. Также эпидемиолог подчеркнул: хоть клинические проявления коронавируса изменились, они не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ.

К слову, ранее Пшеничная рассказала, что новые штаммы коронавируса переносит молодежь. Мол, многие молодые люди легче переносят ковид и из-за своей легкомысленности активно распространяют коронавирус.

Напомним, ранее в оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса. Так, в столице продлили выходные до 20 июня, а также приостановили работу детские игровые комнаты, фуд-корты, закрыты спортивные площадки и беседки в парках.