В РФ выявили 13,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 13 721 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 13 721 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 16,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6590, Московской области – 1043, Санкт-Петербурге – 865.

Всего в стране выявлено 5 222 408 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 809 647человек, из них 8 312 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 371 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 126 801 человек.

Накануне, 13 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 723. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1002.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.