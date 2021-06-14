Мнение: Как проверить, являются ли враги народа врагами народа

Травля белых вышла в США на новый уровень. Психоаналитик Дональд Мосса объясняет в своей «научной» статье, что «быть белым — злокачественное, паразитическое состояние», а также что «белизна делает своих носителей ненасытными, жадными и извращенными». Как полагает психоаналитик, вылечить эти свойства характерна нельзя, белые в любом случае будут пытаться угнетать небелых:

https://www.gazeta.ru/science/2021/06/11_a_13630646.shtml

Эти искажённые аппетиты [белых] особенно нацелены на небелое население. И, стоит этим аппетитам установиться, искоренить их становится практически невозможно».

Также доктор Мосс пишет, что «белизна» устанавливает «право владычества», которое позволяет белым иметь «власть без ограничений, силу без ограничений, применять насилие без милосердия» и усиливает желание «терроризировать». По его мнению, она «легко проникает даже в группы, основанные на защите их членов, на демократических ценностях».

Чтобы бороться с последствиями, доктор Мосс предлагает «комбинацию психологических и социально-исторических вмешательств». Это позволит уменьшить запросы «белых», повлиять на их цели и, в некоторых случаях, призвать к возмещению ущерба. Но не стоит делать упор на то, чтобы припомнить «белым» оставшиеся после них разрушения — для одних это станет поводом никогда больше так не делать, для других же — повторить их снова, считает он. И, тем не менее, полностью избавиться от «белого» подхода к существованию вряд ли получится и всегда будет сохраняться риск регресса.

Читатели критикуют статью, называя её расистской. Разумеется, без толку — на момент написания поста она всё ещё висит на научных сайтах типа Пабмеда. Вот если бы доктор Мосс осмелился высказаться против лейкофобии, ненависти к белым, его бы быстро «отменили». А так всё в порядке, ненавидеть белых сейчас можно вполне легально:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34039063/

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00030651211008507

Я веду блог уже 14 лет. За это время только в Живом Журнале я получил три с лишним миллиона комментариев, большую часть из которых прочёл. Тезисы доктора Мосса — который, кстати, по совместительству является ещё и экологом — очень узнаваемы. Я читал подобное бесчисленное количество раз.

Многим людям необходимо иметь врагов. Зачем — пусть разбираются психологи, я же пока констатирую известный факт: многие люди убеждены, будто в мире существует некая враждебная группа, которая только и делает, что портит им жизнь. В зависимости от конкретной повесточки, которую продвигают популярные блогеры и прочие «лидеры мнений», эта группа может меняться. В Рунете врагами часто назначают евреев, цыган, украинцев, чиновников, велосипедистов, капиталистов, либералов, консерваторов, патриотов и коммунистов. Статью доктора Мосса можно брать как шаблон, подставляя вместо белых практически кого угодно. Смотрите сами:

«Быть чиновником — злокачественное, паразитическое состояние, высокая должность делает своих носителей ненасытными, жадными и извращенными».

«Быть капиталистом — злокачественное, паразитическое состояние, капитал делает своих обладателей ненасытными, жадными и извращенными».

«Быть коммунистом — злокачественное, паразитическое состояние, коммунизм делает своих носителей ненасытными, жадными и извращенными».

Покажите эти три реплики идеологически заряженному человеку, и тот скажет: «по поводу двух групп, конечно, вы сморозили какую-то ерунду, но вот по одной из трёх вы попали в самую точку, верно охарактеризовав этих паразитов».

Действительно, в нашем мире не всё так благостно, как представляется юным девам, желающим всех уравнять и помирить. Разные народы и культуры имеют свои особенности, зачастую неприятные. Среди идеологий встречаются деструктивные, основанные на ненависти и насилии. Вместе с тем люди с низким уровнем культуры имеют привычку сгребать с вешалки все грехи разом, а потом надевать эти грехи на чучело своих воображаемых врагов. Если кто-то не любит, к примеру, депутатов, так значит каждый депутат у него — тупой пьянчуга, тайный поклонник Гитлера. Если этот кто-то не любит собачников, значит ярлыки тупых пьянчуг, тайных поклонников Гитлера будут уже развешаны на собачников.

Понятно, что чем менее культурен человек, тем более умным он себя считает, и тем сложнее его переубедить. Однако вы можете задуматься о своих собственных взглядах на мир, чтобы определить, в ту ли сторону вы излучаете свой праведный гнев.

1. Если существует группа людей, которых вы очень не любите, и которые, как вы полагаете, мешают всем жить, ставьте первый плюсик.

2. Если эта группа «врагов» состоит из тупых или беспринципных паразитов, а их идеология более всего напоминает фашизм, ставьте второй плюсик.

3. Наконец, если эти враги не угнетают вас напрямую, заявляя, к примеру, что вас надо поработить, ограбить или физически уничтожить, а «угнетают» вас как-нибудь косвенно, не применяя ни силы, ни угроз, ставьте третий плюсик.

Если вы набрали три плюсика, у меня плохие новости для вас.