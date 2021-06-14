Бориса Корчевникова заметили с девушкой в романтической обстановке

Известный российский ведущий Борис Корчевников опубликовал фотографию с девушкой по имени София. Кадр был сделан в романической обстановке.

Борис Корчевников очень мало говорит о своей личной жизни. Своей новой публикацией он смог заинтриговать фанатов. В социальной сети Instagram знаменитость поделился одухотворенным и красивым снимком. Он встретил закат на Москве-реке в компании молодой спутницей.

В комментариях к посту поклонники назвали пару очень красивой. Позже выяснилось, что Корчевников провел время с 19-летней ведущей канала «Спас» Софией Парпиевой.

К слову, уже не первый раз звезда сериала «Кадетство» интригует фолловеров романтическим фотографиями с различными девушками. Недавно он делился кадром, на котором запечатлен вместе с продюсером его программы. Фанаты разочаровались, узнав об этом, поскольку думали, что личная жизнь ведущего налаживается.