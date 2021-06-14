 

Названы пять обожающих футбол знаменитостей

14.06.2021, 10:34, Разное
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Названы звезды российского шоу-бизнеса, который очень любят футбол. Сейчас в самом разгаре Чемпионат Европы по данному виду спорта. Ежедневно за матчами наблюдают десятки тысяч людей, в стороне не остаются и знаменитости.
Наиболее ярким болельщиком среди звезд является актер Михаил Боярский. Артист разбирается в футболе, нередко журналисты просят его дать оценку тому или иному матчу. Организаторы ради исключения предоставляют Боярскому место на трибуне даже тогда, когда чемпионат является закрытым.

Изображение взято с: [email protected]_official
За футбольными матчами следит и ведущая Дана Борисова. Среди российских команд она болеет за ЦСКА. Блондинка ценит сплоченную работу спортсменов на поле. В особенности знаменитости нравится вратарь Игорь Акинфеев.

Изображение взято с: [email protected]_official
В этот список попала и Ольга Бузова, которая несколько лет состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Недавно она и вовсе заявила, что стала арбитром на чемпионате 2020 года. Эта новость вызывала недопонимание среди ее поклонников и коллег по цеху. Ранее артистка болела за «Локомотив», а сейчас отдает предпочтение «Спартаку».

Изображение взято с: commons.wikimedia.org
За питерский «Зенит» болеет Дмитрий Нагиев. Любимому клубу звезда сериала «Физрук» предан с 1982 года. Актер признался, что не раз участвовал в баталиях против болельщиков «Спартака». Сейчас на подобные мероприятия Нагиев не ходит, а за футбольными трансляциями следит преимущественно онлайн.

Изображение взято с: nagiev.universal
За сборную РФ горячо болеет Александр Розенбаум. Однажды он даже написал песню, посвященную «Зениту».

Изображение взято с: [email protected]
Впервые на матч этой питерской команды артист попал в 1956 году, когда был еще мальчиком. С тех пор он следит за успехами данного клуба.

Источник: riafan.ru



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