 

Кардиолог Козлова назвала три опасных для жизни симптома

14.06.2021, 10:34, Разное
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Кардиолог Ольга Козлова пояснила о трех признаках, которые могут быть опасными для жизни. На сегодняшний день инсульт считается одной из основных причин растущего показателя смертности во всем мире.
Кроме того, в результате данного состояние происходит инвалидизация пациентов. Необходимо знать симптомы данного состояния, чтобы предотвратить негативные последствия. Пациента должна насторожить не только головная боль, но и слабость в руке, ноге или же лице. Чаще всего неприятные ощущения наблюдаются только в одной стороне тела. В данном случае необходимо не затягивать с визитом к врачу.

Для предупреждения инсульта важно отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, добавить в жизнь физическую активность. К тому же необходимо контролировать уровень сахара и холестерина в крови, измерять артериальное давление.

Источник: aif.ru



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