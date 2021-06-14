Кардиолог Козлова назвала три опасных для жизни симптома

Кардиолог Ольга Козлова пояснила о трех признаках, которые могут быть опасными для жизни. На сегодняшний день инсульт считается одной из основных причин растущего показателя смертности во всем мире.

Кроме того, в результате данного состояние происходит инвалидизация пациентов. Необходимо знать симптомы данного состояния, чтобы предотвратить негативные последствия. Пациента должна насторожить не только головная боль, но и слабость в руке, ноге или же лице. Чаще всего неприятные ощущения наблюдаются только в одной стороне тела. В данном случае необходимо не затягивать с визитом к врачу.

Для предупреждения инсульта важно отказаться от вредных привычек, начать правильно питаться, добавить в жизнь физическую активность. К тому же необходимо контролировать уровень сахара и холестерина в крови, измерять артериальное давление.

Источник: aif.ru