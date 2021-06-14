Украинская тема “болит” лично Путину – Арестович

Речь об этом зашла при обсуждении претензий Путина к украинскому законопроекту о коренных народах. В интервью, которое вышло 9 июня, глава Кремля высказал ряд манипулятивных и неправдивых утверждений. Он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно и глупо и не соответствует истории”. Путин также утверждал, что законопроект якобы не соответствует нормам международного гуманитарного права, и называл его “неприемлемым”.

“Люди, строящие репрессивное, закрытое, тоталитарное общество в XXI веке, рассказывают открытой, не совершенной, но открытой молодой демократии, как им правильно жить и какие законы применять. Сам факт, что Путин позволяет такие высказывания, показывает, что для него украинская тема – это тема, которая лично ему болит. И он будет заниматься нами долго и основательно, пока он у власти”, – считает Арестович.

По его словам, Украина должна быть готовой “ко всем видам противостояния” с РФ, не только к военному.

“Как раз военную составляющую мы и хотим снять, это основная задача команды президента [Украины Владимира] Зеленского. Но противостояние в экономической, информационной, дипломатической сфере останется, никуда не денется, и мы должны это очень хорошо понимать. Вот это заявление Путина в его интервью, сам факт выноса повестки украинского вопроса на встречу с Байденом, и есть частью такого противостояния. Мы должны это очень хорошо понимать”, – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что Украине нужно решить две задачи: не дать РФ дальше захватывать украинскую территорию и одновременно “остаться демократией”, “не стать драконами самим, борясь с драконом”.

“Они навязывают нам повестку очень жесткую, не демократическую, действуя против нас авторитарным способом, они хотят вызвать ответную реакцию. Это будет главной победой Путина, если мы прекратим быть демократией. А поскольку мы ею остаемся, значит, пока мы не проиграли и не проиграем”, – заявил спикер украинской делегации в ТКГ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе не дает реальных результатов ни в минском формате, ни в нормандском. Он выразил мнение, что на переговорный процесс по Донбассу повлияет саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Швейцарии.

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