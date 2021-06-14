 

Джокович во второй раз в карьере выиграл Roland Garros – это его 19-й титул на турнирах Большого шлема

14.06.2021, 10:32, Новости дня
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Джокович сделал камбэк в матче, после первых двух сетов серб проигрывал 0:2. Это 19-й титул Джоковича на турнирах Большого шлема, больше только у швейцарца Роджера Федерера и испанского теннисиста Рафаэля Надаля (по 20), отмечается в Twitter Rollan Garros. 

* Grand Slam Title Leaderboard *

2 * 0 * Roger Federer
2 * 0 * Rafael Nadal
1 * 9 * Novak Djokovic#RolandGarros pic.twitter.com/j5ConjTZBN

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Как сообщаетсяв Twitter турнира, Джокович стал первым теннисистом, выигравшим все четыре турнира Большого шлема (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open) как минимум дважды.

Novak Djokovic becomes the first male player in the Open Era to win all four Grand Slams at least twice.

Novak Djokovic est le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois tous les titres du Grand Chelem.#RolandGarros pic.twitter.com/DPMi0pGJyK

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

ВИДЕОВидео: Roland Garros / YouTube
Контекст:

Джокович во второй раз в карьере выиграл Roland Garros, впервые серб победил на Открытом чемпионате Франции в 2016 году, одолев в четырех сетах британца Энди Маррея со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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