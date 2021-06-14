“Уверен, ты очень эротично его лижешь”. Настя Каменских назвала, что нужно женщинам для хорошего настроения

“Cheat days никто не отменял. И нам девочкам обязательно нужно время от времени их устраивать. Для хорошего настроения. Поэтому летом я иногда позволяю себе любимый “Каштан” в сладкой форме. Классическое или темное печенье в белом шоколаде – мои фавориты”, – призналась Каменских.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Настюш, ты случайно не беременна?” – поинтересовалась подписчица певицы с ником nagornyatko.

“Вот такую Настю я люблю”, – отозвалась kristinaanatolevna8960.

“Уверен, что ты очень эротично его лижешь”, – написал pavelpodvorchan.

Контекст:

Cheat meal в дословном переводе с английского означает “жульничать с едой”, то есть ненадолго нарушать диету, чтобы психологически расслабиться.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Карьеру певицы начала в 2004 году, когда выступила на фестивале “Черноморские игры”.

Выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

—