“Вечная память вам, маэстро!”, “Плачу”. Как звезды шоу-бизнеса переживают смерть Чапкиса

“Всегда на высоте… Я хочу, чтобы вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партеёр по школе танцев! Какая же это утрата для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим… Я ненавижу эйджизм, и вы доказали, всем невеждам и слабакам, что мужчина и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами, благоухать и работать на полную”, – написала она.

Могилевская выразила Чапкису свою благодарность и восхищение.

“Я люблю вас, мой герой!” – завершила она пост.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Телеведущий Юрий Горбунов в Instagram 14 июня также опубликовал пост памяти Чапкиса.

“Вечная память вам, маэстро! Трудно без вас теперь представить “Танцы со звездами”! Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь!” – написал он.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Хореограф Франциско Гомес в Instagram обнародовал пост на смерть Чапкиса.

“Икона. Легенда. Король танца. Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям”, – написал он.

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Публикация от Sisco Gomez (@siscogomez)

Телеведущая Леся Никитюк в Instagram также обнародовала пост памяти Чапкиса.

“Светлая память, Григорий Николаевич. Мы будем все скучать по вам. Плачу”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

24 февраля Чапкису исполнился 91 год. За два месяца до дня рождения, в декабре 2020 года, хореограф был госпитализирован с двусторонней пневмонией. 29 декабря сын Чапкиса сообщил, что отца выписали домой. Однако спустя неделю хореографа снова госпитализировали.

По словам Григория Чапкиса, врачи сочли его состояние опасным и направили на лечение в “Феофанию”. 12 января артиста выписали из больницы.

9 февраля стало известно, что он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

13 июня Григорий Чапкис скончался.

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