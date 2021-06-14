 

Россиянам предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

14.06.2021, 10:24, Разное
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Общественник предложила выплачивать россиянам один миллион рублей при рождении третьего ребенка. По мнению Буцкой, такая мера поддержки семей должна стать подспорьем для решения проблем с демографией в стране.

Лидер “Совета матерей” отметила, что многие люди сегодня не спешат создавать семью, потому что не уверены в завтрашнем дне. У них нет работы, своего жилья, каких-нибудь перспектив, уточнила эксперт в беседе с URA.ru.

Буцкая считает, что в стране необходима особая поддержка семей. Малоимущим родителям должно выдаваться социальное жилье, чтобы они знали, что при рождении третьего ребенка крыша над головой у них будет.

Недавно “Дни.ру” сообщили о новой мере поддержки семей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому все родители получат скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования.

Новая льгота будет распространяться на семьи с одним или несколькими отпрысками в возрасте до 18 лет. В документе отмечается, что каких-либо ограничений по маршруту для россиян с детьми нет.

Ранее Буцкая положительно оценила меры поддержки семьи, предложенные членами партии “Единая Россия”. Среди нововведений – родителям детей до семи лет начнут выплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы.



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