 

Для чего мудрые хозяюшки вешают мешочки на дверные ручки: бытовая хитрость выручит не один раз

14.06.2021, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ключи — предметы довольно-таки мелкие и, к сожалению, имеют свойство теряться. Чтобы избавить себя от такой проблемы, можно сшить несколько мешочков-кармашков и повесить их на ручки дверей. Из такого кармашка ключи уж точно никуда не денутся.

Что нужно

Для того чтобы сшить такой мешочек, приготовьте:

три куска ткани разных расцветок;ножницы;нитку с иголкой;булавки;швейную машинку;длинную линейку и карандаш.

Если вы хотите, чтобы ваши кармашки на ручках дверей смотрелись привлекательнее, берите для них красочную ткань. Единственное, один из кусков может быть однотонным — белым, черным или любого другого цвета. Из него будет вырезаться подкладка, и снаружи его видно не будет.

Два других куска ткани старайтесь выбирать гармонирующих между собой цветов. Это может быть, к примеру, коричневая ткань с яркими сиреневым цветами и кусок однотонной сиреневой ткани или что-то подобное.

Нитки, конечно же, подбирайте в соответствии с цветом выбранной ткани. Иначе кармашки будут смотреться не слишком аккуратными. Линейку лучше всего приготовить длинную, а ножницы — острые. Также для разглаживания деталей вам понадобится утюг. При его использовании готовый кармашек получится более аккуратным. Да и саму работу по пошиву будет выполнять удобнее.

Булавки при изготовлении конверта нужны для скрепления деталей. Использовать их необязательно. Вместо скрепления булавками можно делать наметочный шов. Размеры конверт будет иметь небольшие, и слишком много шить вручную в любом случае не придется.

Раскрой кармашка

Из приготовленных кусков ткани вырежьте три квадрата с длиной стороны 42 см. Предварительно сделайте разметку, пользуясь линейкой и карандашом. Разрежьте квадраты по диагонали. При разрезании пользуйтесь длинной линейкой. Прочертите линию от угла к углу. Сделайте по линии ровный разрез.

Как сшить

Сложите вместе два треугольника. У верхнего обрежьте все уголки, отступив от края на 1 см.

Разгладьте треугольники. Уложите их поверх третьего треугольника из ткани другого цвета лицом к лицу и закрепите края булавками.

Сшейте треугольники по контуру, отступая от краев 1 см. В основании треугольника оставьте непрошитым отверстие. Его длина должна быть равна примерно 5 см.

Обрежьте уголки получившейся детали, отступая от края 1 см. Обрезка обеспечит в дальнейшем аккуратный вид углов конверта. Разутюжьте швы треугольника. Выверните его налицо через непрошитое отверстие. Выровняйте углы треугольника карандашом и разгладьте его утюгом. Отверстие внизу можно даже не зашивать.

Как сделать прорезь

Положите треугольник перед собой основанием вниз. Отступите от вершины 1 см и поставьте отметку. Отступите еще 6 см и также поставьте отметку карандашом. Соедините эти две точки отрезком и сделайте на швейной машинке строчку зигзаг по получившейся отметке. Отступите от линии вправо пару миллиметров. Саму строчку делайте не слишком широкой.

Закрепите строчку в конце и сделайте еще одну с другой стороны линии, которую также закрепите. Сделайте по линии между строчками зигзаг прорезь острыми ножницами. В особенности аккуратно действуйте в самом конце линии.

Делаем конверт

Положите треугольник перед собой изнанкой вверх. Снова разгладьте его утюгом. Загните правый и левый углы треугольника по направлению к центру таким образом, чтобы получить конверт.

Закрепите ткань в таком положении булавками или сделайте наметочный шов иголкой с ниткой. Прошейте низ конверта на машинке, отступив от края 1 см.

На этом работу по изготовлению удобного конверта-кармана для ключей можно считать законченной. Повесьте сшитый конверт на ручку двери через сделанную вверху прорезь. Теперь ваши ключи никогда не потеряются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки

05.06 / Только воск и любимые масла: рецепты твердого и жидкого крема для рук

02.06 / Пушков заявил о “разрыве” на Западе из-за России

03.10 / Мнение: За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»

06.09 / Мнение: Эта странная комедия с Мерилин Монро

31.01 / Эдита Пьеха призналась, что не может больше петь

27.06 / Личное: Казалась себе серой мышью

15.02 / Андрей Черкасов признался, что не отмечает День влюбленных из-за годовщины смерти отца

06.04 / Мнение: Зачистка брутальности

24.08 / Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у сетевых блогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика