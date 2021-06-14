Для чего мудрые хозяюшки вешают мешочки на дверные ручки: бытовая хитрость выручит не один раз

Ключи — предметы довольно-таки мелкие и, к сожалению, имеют свойство теряться. Чтобы избавить себя от такой проблемы, можно сшить несколько мешочков-кармашков и повесить их на ручки дверей. Из такого кармашка ключи уж точно никуда не денутся.

Что нужно

Для того чтобы сшить такой мешочек, приготовьте:

три куска ткани разных расцветок;ножницы;нитку с иголкой;булавки;швейную машинку;длинную линейку и карандаш.

Если вы хотите, чтобы ваши кармашки на ручках дверей смотрелись привлекательнее, берите для них красочную ткань. Единственное, один из кусков может быть однотонным — белым, черным или любого другого цвета. Из него будет вырезаться подкладка, и снаружи его видно не будет.

Два других куска ткани старайтесь выбирать гармонирующих между собой цветов. Это может быть, к примеру, коричневая ткань с яркими сиреневым цветами и кусок однотонной сиреневой ткани или что-то подобное.

Нитки, конечно же, подбирайте в соответствии с цветом выбранной ткани. Иначе кармашки будут смотреться не слишком аккуратными. Линейку лучше всего приготовить длинную, а ножницы — острые. Также для разглаживания деталей вам понадобится утюг. При его использовании готовый кармашек получится более аккуратным. Да и саму работу по пошиву будет выполнять удобнее.

Булавки при изготовлении конверта нужны для скрепления деталей. Использовать их необязательно. Вместо скрепления булавками можно делать наметочный шов. Размеры конверт будет иметь небольшие, и слишком много шить вручную в любом случае не придется.

Раскрой кармашка

Из приготовленных кусков ткани вырежьте три квадрата с длиной стороны 42 см. Предварительно сделайте разметку, пользуясь линейкой и карандашом. Разрежьте квадраты по диагонали. При разрезании пользуйтесь длинной линейкой. Прочертите линию от угла к углу. Сделайте по линии ровный разрез.

Как сшить

Сложите вместе два треугольника. У верхнего обрежьте все уголки, отступив от края на 1 см.

Разгладьте треугольники. Уложите их поверх третьего треугольника из ткани другого цвета лицом к лицу и закрепите края булавками.

Сшейте треугольники по контуру, отступая от краев 1 см. В основании треугольника оставьте непрошитым отверстие. Его длина должна быть равна примерно 5 см.

Обрежьте уголки получившейся детали, отступая от края 1 см. Обрезка обеспечит в дальнейшем аккуратный вид углов конверта. Разутюжьте швы треугольника. Выверните его налицо через непрошитое отверстие. Выровняйте углы треугольника карандашом и разгладьте его утюгом. Отверстие внизу можно даже не зашивать.

Как сделать прорезь

Положите треугольник перед собой основанием вниз. Отступите от вершины 1 см и поставьте отметку. Отступите еще 6 см и также поставьте отметку карандашом. Соедините эти две точки отрезком и сделайте на швейной машинке строчку зигзаг по получившейся отметке. Отступите от линии вправо пару миллиметров. Саму строчку делайте не слишком широкой.

Закрепите строчку в конце и сделайте еще одну с другой стороны линии, которую также закрепите. Сделайте по линии между строчками зигзаг прорезь острыми ножницами. В особенности аккуратно действуйте в самом конце линии.

Делаем конверт

Положите треугольник перед собой изнанкой вверх. Снова разгладьте его утюгом. Загните правый и левый углы треугольника по направлению к центру таким образом, чтобы получить конверт.

Закрепите ткань в таком положении булавками или сделайте наметочный шов иголкой с ниткой. Прошейте низ конверта на машинке, отступив от края 1 см.

На этом работу по изготовлению удобного конверта-кармана для ключей можно считать законченной. Повесьте сшитый конверт на ручку двери через сделанную вверху прорезь. Теперь ваши ключи никогда не потеряются.